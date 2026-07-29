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Ținte aeriene detectate la frontiera cu Ucraina

Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 12:17
Sursărealitatea.net

Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, iar populația din Tulcea a primit RO-Alert

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.Avioanele de luptă aparțin Bazei 86 Aeriene Borcea și au decolat la ora 10:57. Misiunea acestora este de a urmări evoluția situației din zona de frontieră.

Centrul Național Militar de Comandă, prin nucleul său operațional, a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației. În urma acestei informări, autoritățile au transmis mesajul RO-Alert în județul Tulcea.

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