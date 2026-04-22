Incident pe ruta Madrid - Craiova: Pasager băut, scos forțat din avion după un scandal monstru la bord
Un incident tensionat a avut loc la bordul unei curse aeriene Madrid – Craiova, unde un pasager aflat în stare de ebrietate a provocat scandal, fiind ulterior debarcat de autorități și sancționat.
Totul s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 00:50, când polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Aeriene Craiova, împreună cu polițiștii de frontieră, au fost solicitați să intervină la bordul aeronavei.
Intervenție în miez de noapte pe aeroport
Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, din Craiova, se afla în stare de ebrietate și a devenit recalcitrant. Potrivit autorităților, acesta a adresat injurii echipajului de bord, stârnind nemulțumirea și disconfortul celorlalți pasageri. În urma intervenției, acesta a fost debarcat și condus în zona publică a Aeroportului Internațional Craiova.
Amendă pentru comportament agresiv
După verificările efectuate, bărbatul a fost sancționat contravențional de către polițiștii de frontieră, în conformitate cu prevederile Codului Aerian, pentru comportamentul său neadecvat la bordul aeronavei.
