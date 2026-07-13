Incendiile fac ravagii în județul Dolj. Zeci de hectare de vegetație uscată și culturi agricole au fost mistuite de flăcări

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dolj au intervenit, în perioada 10–11 iulie, la peste 20 de situații de urgență, cele mai multe dintre acestea fiind incendii de vegetație uscată, provocate, cel mai probabil, de utilizarea focului deschis în spații deschise.
Ore de foc pentru pompierii din Dolj
Incendii de proporții s-au înregistrat și în satul Lazu, comuna Terpezița, unde au ars aproximativ 10 hectare de vegetație uscată, la Calafat, unde flăcările au cuprins un hectar de vegetație uscată, două hectare de miriște și trei hectare cultivate cu grâu, precum și la Dăbuleni, unde au fost afectate aproximativ șase hectare de vegetație uscată.
Potrivit reprezentanților ISU Dolj, într-un singur caz, produs în localitatea Smârdan, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al unei țigări aprinse. În toate celelalte situații, incendiile au fost generate, cel mai probabil, de folosirea focului deschis.
Pe lângă incendiile de vegetație, pompierii au desfășurat și alte misiuni, printre care asanarea și transportul unui obuz neexplodat descoperit în localitatea Ișalnița, trei intervenții pentru deblocarea accesului în locuințe din municipiul Craiova și verificarea unor scăpări semnalate la o centrală termică din Ghercești, în colaborare cu o echipă specializată Romgaz.
De asemenea, salvatorii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la capul tractor al unui autotren în comuna Unirea. Primele cercetări indică drept cauză probabilă un scurtcircuit produs de un conductor electric defect, iar autovehiculul a fost distrus în proporție de aproximativ 80%.
Apelul pompierilor către populație
În aceeași perioadă, echipajele SMURD au efectuat 50 de intervenții, dintre care 45 pentru acordarea primului ajutor medical calificat și cinci misiuni de asistență medicală de urgență aeriană. Nu au fost înregistrate intervenții de descarcerare sau de asistență medicală de urgență neonatală.
Având în vedere temperaturile ridicate și numărul mare al incendiilor de vegetație, ISU Dolj reamintește că incendierea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale este interzisă. Totodată, autoritățile recomandă populației să nu arunce țigări aprinse pe terenuri agricole, să nu lase focurile nesupravegheate și să apeleze numărul unic de urgență 112 imediat ce observă izbucnirea unui incendiu.