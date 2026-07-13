Incendiile fac ravagii în județul Dolj. Zeci de hectare de vegetație uscată și culturi agricole au fost mistuite de flăcări

Publicat 13 iul. 2026, 14:02 Sursă Realitatea.Net

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dolj au intervenit, în perioada 10–11 iulie, la peste 20 de situații de urgență, cele mai multe dintre acestea fiind incendii de vegetație uscată, provocate, cel mai probabil, de utilizarea focului deschis în spații deschise.

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