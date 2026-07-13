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Economie· 2 min citire
Radiografia scumpirilor din România: Facturile la energie și chiriile au explodat. Ce alimente s-au ieftinit totuși
Foto/Profimedia
Publicat13 iul. 2026, 10:54
SursăRealitatea PLUS
România continuă să se confrunte cu o presiune inflaționistă uriașă, menținându-se pe primele locuri în Uniunea Europeană la ritmul creșterii prețurilor. Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, deși există câteva alimente care s-au ieftinit, costul vieții a crescut dramatic din cauza facturilor la utilități, a chiriilor și a carburanților.
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