Proteste la ANAF. Ce nu le convine angajaților de la Fisc

Publicat 13 iul. 2026, 11:36 Sursă Realitatea.Net

Angajații din sistemul fiscal românesc își mută revendicările în fața instituțiilor. Miercuri, între orele 16:30 și 17:30, sindicatele din finanțe organizează proteste simultane la ANAF și la direcțiile județene. Aceștia solicită modificarea noii legi a salarizării prin introducerea unei grile distincte cu salarii mai mari decât cele generale, invocând riscurile și specificul activității finanțiștilor.

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