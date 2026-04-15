Educatoare de 27 de ani, anchetată pentru purtare abuzivă într-o grădiniță privată. Ca pedeapsă, îi punea pe copii să se bată între ei

O grădiniță privată din Craiova a intrat în atenția poliției, după ce mai mulți părinți au semnalat comportamente suspecte ale copiilor lor și posibile abuzuri din partea unei educatoare. Femeia, în vârstă de 27 de ani, este anchetată pentru fapte de purtare abuzivă, după ce ar fi aplicat corecții fizice și ar fi impus pedepse neobișnuite.

Potrivit Jurnalulolteniei.ro , părinții au observat schimbări de comportament la cei mici, inclusiv reacții de teamă și replici îngrijorătoare.

Un caz care a stârnit revoltă este cel al unei fetițe care i-a cerut mamei să o bată pentru că nu și-a terminat mâncarea, spunând că „așa se întâmplă la grădiniță”.

Mai mulți părinți susțin că educatoarea le-ar fi cerut copiilor mai mari să îi lovească pe cei mai mici, ca formă de pedeapsă, iar situațiile descrise s-ar fi întins pe durata unui an, între martie 2025 și martie 2026.

Poliția din Craiova s-a sesizat din oficiu

„În cursul zilei de 9 aprilie, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Din cercetări, a reieșit faptul că, în perioada menționată, o tânără de 27 de ani, din Craiova, în calitate de educator în cadrul unei grădinițe particulare, ar fi săvârșit acte specifice acestei infracțiuni față de unii copii”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Mihaela Sadoveanu.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Procurorii urmează să stabilească amploarea faptelor și să dispună măsurile corespunzătoare.

Până la această oră, Mitropolia Olteniei, sub a cărei coordonare funcționează grădinița „Sf. Tatiana”, nu a transmis un punct de vedere public. Părinții copiilor implicați cer însă intervenții rapide și transparență, subliniind gravitatea acuzațiilor și consecințele emoționale asupra celor mici.