Trump neagă blocarea negocierilor cu Iranul: „Dialogul continuă fără întrerupere”
Donald Trump
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins marți informațiile potrivit cărora negocierile dintre Washington și Teheran ar fi fost suspendate, afirmând că dialogul dintre cele două părți continuă fără întrerupere.
Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul american a calificat drept false relatările care sugerau că Iranul ar fi renunțat la discuțiile cu Statele Unite pe fondul evoluțiilor militare din Liban și al operațiunilor desfășurate de Israel în regiune.
Trump a transmis că negocierile sunt în desfășurare în mod constant și că au continuat în ultimele zile fără niciun fel de pauză. „Relatările potrivit cărora Iranul și Statele Unite au încetat să mai discute sunt false și incorecte”, a scris președintele american.
Acesta a adăugat că dialogul diplomatic a fost menținut permanent, inclusiv în ultimele zile, în ciuda tensiunilor regionale și a speculațiilor apărute în spațiul public.
Liderul de la Casa Albă a precizat însă că rezultatul negocierilor rămâne incert și că este prea devreme pentru a spune dacă acestea se vor concretiza într-un acord.
Declarațiile lui Trump vin după apariția unor informații potrivit cărora Teheranul ar fi suspendat contactele cu Washingtonul, informații pe care administrația americană le contestă în mod categoric.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:38 - Declarațiile controversate ale Dianei Șoșoacă după incidentul cu drona de la Galați: „NATO și UE vor război în România”
- 19:53 - Ninel Peia: Radiografia Justiției. Fabrica de jertfe și prețul inuman al meritocrației!
- 19:38 - Oana Gheorghiu: Deficiențele din companiile de stat au adus României sancțiuni de aproape 200 de milioane de euro
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News