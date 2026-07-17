Descoperire majoră în astronomie: Cercetătorii au identificat pentru prima dată o atmosferă pe o planetă asemănătoare Pământului

O echipă internațională de astronomi a făcut un pas important în căutarea vieții dincolo de Sistemul Solar, după ce a confirmat existența unei atmosfere pe exoplaneta LHS 1140 b, o lume stâncoasă aflată la aproximativ 40 de ani-lumină de Pământ. Descoperirea, publicată în prestigioasa revistă Science, este considerată cea mai convingătoare dovadă de până acum că planetele similare Terrei pot avea condiții favorabile pentru existența vieții.
LHS 1140 b a fost descoperită în 2017 și se află în zona locuibilă a unei stele pitice roșii, ceea ce înseamnă că temperatura de la suprafața sa ar putea permite existența apei în stare lichidă – unul dintre elementele esențiale pentru apariția vieții, informează joi agenția de presă EFE, conform Agerpres.
Prima atmosferă detectată pe o exoplanetă de tip terestru
Până în prezent, astronomii au identificat atmosfere în jurul unor exoplanete asemănătoare giganților gazoși Uranus și Neptun. În cazul unei planete stâncoase comparabile cu Pământul, însă, o astfel de confirmare nu mai fusese obținută.
LHS 1140 b este de aproximativ 5,6 ori mai masivă decât Pământul și are un diametru de aproape 1,7 ori mai mare. Ea orbitează steaua sa o dată la 24,7 zile și primește aproximativ 42% din energia pe care Pământul o primește de la Soare, condiții care o plasează printre cele mai promițătoare candidate pentru studiul locuibilității.
Atmosferă bogată în heliu
Primele indicii privind existența unei atmosfere au fost obținute în 2024 cu ajutorul spectrografului instalat pe telescopul Magellan Clay din Chile. Cercetătorii au detectat heliu care se scurge din atmosfera planetei, un semnal considerat decisiv pentru confirmarea prezenței acesteia.
„A fost extraordinar să analizăm datele și să realizăm treptat ce înseamnă această descoperire”, a declarat Shreyas Vissapragada, cercetător la Observatorul Carnegie din Statele Unite.
Potrivit studiului, atmosfera superioară a planetei este dominată de heliu și conține foarte puțin hidrogen, în timp ce molecule precum apa ar putea exista în straturile inferioare, mai aproape de suprafață.
O planetă aflată între o lume acvatică și un gigant înghețat
Specialiștii cred că LHS 1140 b nu seamănă perfect cu Pământul, ci reprezintă o categorie intermediară de planetă.
„Datele sugerează că LHS 1140 b se află undeva între o planetă-ocean, acoperită de ape foarte adânci, și o lume asemănătoare lui Uranus sau Neptun, unde predomină hidrogenul”, a explicat Jose Antonio Caballero, cercetător în cadrul Centrului Spaniol de Astrobiologie.
În același sistem planetar se află și LHS 1140 c, o planetă mai mică și expusă unei radiații mult mai intense. În cazul acesteia, astronomii nu au identificat dovezi ale existenței unei atmosfere.
Cercetătorii consideră că această descoperire marchează începutul unei noi etape în studiul exoplanetelor. După mai multe încercări nereușite de a detecta atmosfere pe lumi asemănătoare Pământului, LHS 1140 b oferă primul rezultat convingător.
Experții sunt optimiști că, odată cu dezvoltarea noilor telescoape și a tehnologiilor de observare, astfel de descoperiri vor deveni din ce în ce mai frecvente, apropiind comunitatea științifică de răspunsul la una dintre cele mai importante întrebări: există viață și în alte colțuri ale Universului?