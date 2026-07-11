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Politica· 2 min citire
Mutarea de la Cotroceni. Președintele propune un „Guvern de armistițiu” pentru a pune capăt crizei politice
Publicat11 iul. 2026, 07:27
Actualizat11 iul. 2026, 07:31
SursăRealitatea PLUS
Mutare decisivă la Cotroceni în plină criză politică. Surse politice de la vârful administrației prezidențiale susțin că Nicușor Dan a tranșat strategia pentru deblocarea țării și le va pune partidelor pe masă, în cadrul consultărilor de luni, un scenariu-șoc: formarea unui „guvern de armistițiu”, în variantă tehnocrată sau mixtă.
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