Pedepsele ar putea fi mărite pentru cei care agresează personal medical

Sursă: realitatea.net

Ameninţarea se pedepseşte cu închisoare de la șase luni la 2 ani sau cu amendă, iar lovirea sau alte violenţe - cu închisoare de la 1 la 5 ani, conform unui proiect adoptat de Senat.

Cei care agresează medici sau personalul din unităţile sanitare - fizic sau verbal - vor primi pedepse mai mari. Senatul a adoptat cu unanimitate de voturi un proiect de lege în acest sens.

Documentul prevede că ameninţarea se pedepseşte cu închisoare de la șase luni la doi ani sau cu amendă, iar lovirea sau alte violenţe - cu închisoare de la unu la cinci ani.

De asemenea lovirile sau vătămările care duc la moartea persoanei se vor pedepsi cu închisoare de la cinci la 15 ani, iar omorul cu închisoare de la 15 la 25 ani.

Proiectul urmează să fie dezbătut şi votat în Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.