20.000 de angajați din Sănătate, în stradă: PROTEST masiv împotriva noii legi a salarizării VIDEO
Proteste ample Sănătate
A început cel mai mare protest al angajaților din Sănătate față de noua lege a salarizării. De la ora 10.00, aproape 20.000 de angajați din sistemul medical sunt în stradă pentru a-și striga nemulțumirile în fața Guvernului și, mai apoi, a Parlamentului.
UPDATE 12:50 - Manifestanții au început să intre în Piața Constituției. Oamenii folosesc vuvuzele și afișează panouri pe care sunt scrise mesaje precum: "Noi avem grijă de oameni, nu suntem o cheltuială", "România bolnavă începe cu voi".
Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților și un dialog social "real" cu autoritățile.
UPDATE 11:10 - Protestatarii au plecat din Piața Victoriei către Palatul Parlamentului.
UPDATE 10:45 - Angajaţii din sănătate protestează chiar la această oră în fața Palatului Victoria, nemulţumiţi de plafonarea sau chiar scăderea veniturilor şi de criza de personal din sistem.
"Ne confruntăm cu o criză acută de personal în sistemul de sănătate. Suntem nemulţumiţi de scăderea salariilor şi de faptul că în proiectul noii legi a salarizării suntem la pragul de jos în ceea ce priveşte coeficientul de salarizare. Suntem epuizaţi atât fizic, cât şi psihic", a transmis o asistentă medicală participantă la protestul din faţa Guvernului.
Alt protestatar spune că toată lumea aşteaptă de la angajaţii din Sănătate servicii de calitate, însă acestea nu pot fi oferite în condiţiile de salarizare extrem de dezavantajoase.
"Noi lucrăm şi sâmbetele, şi duminicile, iar acum vor să ni le taie, să nu ni le mai plătească. Păi atunci să închidă spitalele de vineri până luni, dacă aşa vor domnii guvernanţi", a spus băbratul, adăugând că, în termeni reali, veniturile ar putea să scadă chiar şi cu 2.000 de lei.
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