20.000 de angajați din Sănătate, în stradă: PROTEST masiv împotriva noii legi a salarizării VIDEO

Sursă: realitatea.net

A început cel mai mare protest al angajaților din Sănătate față de noua lege a salarizării. De la ora 10.00, aproape 20.000 de angajați din sistemul medical sunt în stradă pentru a-și striga nemulțumirile în fața Guvernului și, mai apoi, a Parlamentului.

UPDATE 12:50 - Manifestanții au început să intre în Piața Constituției. Oamenii folosesc vuvuzele și afișează panouri pe care sunt scrise mesaje precum: "Noi avem grijă de oameni, nu suntem o cheltuială", "România bolnavă începe cu voi".



Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților și un dialog social "real" cu autoritățile.

UPDATE 11:10 - Protestatarii au plecat din Piața Victoriei către Palatul Parlamentului.