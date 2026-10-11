Craiova se pregătește pentru Târgul de Crăciun 2026. A început deja montarea decorațiunilor

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 10:23

Craiova se pregătește deja pentru Târgul de Crăciun 2026, care începe pe 13 noiembrie. Peste două milioane de luminițe vor decora centrul orașului, iar autoritățile locale au început deja pregătirile.

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