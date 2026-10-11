Craiova se pregătește pentru Târgul de Crăciun 2026. A început deja montarea decorațiunilor

Craiova se pregătește deja pentru Târgul de Crăciun 2026, care începe pe 13 noiembrie. Peste două milioane de luminițe vor decora centrul orașului, iar autoritățile locale au început deja pregătirile.
În mediul online au apărut mai multe filmări din Craiova, acolo unde autoritățile locale au început deja să monteze decorațiunile de Crăciun. Imaginile au devenit virale și stârnesc sute de reacții, mai ales că afară încă este cald și în ultimele zile temperaturile au atins chiar și 30 de grade Celsius.
„Ăștia montează târgul de Crăciun la Craiova și eu sunt în maieu”, spune o tânără care s-a filmat în centrul orașului, acolo unde muncitorii montau decorațiunile de Crăciun. Videoclipul a fost încărcat pe TikTok și a strâns peste 1.400 de comentarii.
Reacțiile au fost împărțite. În timp ce unii s-au bucurat, cei mai mult dintre români au criticat faptul acțiune și susțin că pregătirile au început prea devreme.
„Mi se pare grețos, au distrus sărbătoarea Crăciunului. Nu mai are nicio semnificație”; „Trăim într-o simulare”, „În Anglia e plin de decorațiuni de Crăciun încă de acum”; „Se exagerează... încep cu Crăciunul din septembrie deja”, sunt doar câteva dintre comentariile lăste la videoclipul de pe TikTok.
„Ce aveți? E normal! Ați vrea să-l construiască într-o zi?”, a scris cineva la videoclipul de pe TikTok. Pentru a pregăti târgul de Crăciun, autoritățile și firmele partenere au nevoie de timp, iar întregul eveniment trebuie să fie bine organizat, astfel că nu ar fi suficiente doar câteva săptămâni.