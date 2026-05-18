Bărbat reținut după ce a agresat sexual un tânăr, într-o piață din Craiova

Un bărbat de 55 de ani a fost reținut de polițiștii din Dolj, fiind acuzat că a agresat sexual un tânăr de 18 ani într-o piață din Craiova. Incidentul ar fi avut loc la sfârșitul lunii aprilie.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, luni, că poliţiştii au fost sesizaţi de un tânăr de 18 ani din Craiova, că în timp ce se afla pe bulevardul Dacia din Craiova l-a observat pe bărbatul care l-ar fi agresat sexual pe data de 26 aprilie.



”Din cercetări, s-a stabilit faptul că, în timp ce se afla în Piaţa Constantin Brâncuşi, tânărul ar fi fost abordat de bărbatul de 55 de ani, cel din urmă atingându-l pe tânăr în zona organului genital, fără voia sa. Ieri, 17 mai, a fost emis un mandat de aducere pe numele bărbatului, acesta fiind depistat în comuna Celaru cu sprijinul poliţiştilor Secţiei nr.12 Poliţie Rurală Daneţi şi condus la audieri”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.



Bărbatul de 55 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunii de agresiune sexuală. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.