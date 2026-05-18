e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice cu activități economice pe CNP

Persoanele fizice care desfășoară activități fiscale pe CNP nu vor mai fi obligate să folosească sistemul RO e‑Factura. Amendamentul înaintat de Ministerul Finanțelor a fost adoptat luni, în Comisia de Buget‑Finanțe a Camerei Deputaților. Propunerea anterioară a stârnit un val de critici și nemulțumiri, deoarece ar fi vizat și numeroase persoane care derulează activități plătite prin sistemul drepturilor de autor.

Potrivit Ministerului Finanțelor, sistemul va rămâne opțional pentru persoanele fizice identificate prin CNP. Asta înseamnă că cei care vor să utilizeze în continuare RO e-Factura o vor putea face, dar nu vor mai fi obligați.

„Prin aceste modificări, se urmărește menținerea obiectivelor de digitalizare și transparență fiscală, concomitent cu evitarea introducerii unor sarcini administrative disproporționate pentru persoane fizice sau activități economice de mică amploare”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Printre categoriile vizate se numără persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, precum și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori.

În cazul celor din urmă, Finanțele au precizat că folosesc deja carnete de comercializare, care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură.

De asemenea, vor fi exceptate de la folosirea RO e-Factura institutele și centrele culturale ale altor state care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală.

O altă modificare utilă pentru contribuabili este introducerea posibilității de radiere din registrele RO e-Factura. Astfel, persoanele care nu mai au obligația de a folosi sistemul sau nu mai doresc să îl utilizeze vor putea cere radierea.