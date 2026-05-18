Femeia găsită spânzurată într-un parc din Craiova a murit la spital, după două zile de agonie

Femeia de 74 de ani, din Craiova, care, sâmbătă, la prânz, a fost găsită spânzurată de un copac în Grădina 'Mihai Bravu', zona Agronomie, a decedat luni la spital.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.