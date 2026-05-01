1 mai 2026: 16 ani de la înființarea UNPR

1 Mai 2026 marchează împlinirea a 16 ani de la fondarea UniuniiNaționale pentru Progresul României (UNPR), un proiect politic construit pe responsabilitate, echilibru și interes național.

Înființat la 1 Mai 2010, UNPR a devenit rapid o forță de stabilitate înstatul român, atingând la apogeu:

– 500.000 de membri

– 65 de parlamentari

– participare în 4 guverne (două de dreapta și două de stânga).

Sub simbolul vulturului românesc și pe imnul „Noi suntem români”, UNPR a promovat valorile: Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare.

UNPR, prin proiectul său patriotic, a deranjat echilibrele sceneipolitice, iar liderului său i-au fost construite dosare cu caracter politic, în contextul refuzului de a-și trăda țara și de a vulnerabiliza securitateanațională și siguranța românilor.

ROLUL ÎN MOMENTE CRITICE

În contextul crizei economice globale din 2010, UNPR a contribuit la stabilizarea economică a României, menținerea echilibruluiguvernamental și evitarea unui colaps economic.

Ulterior, prin participarea la guvernare alături de PSD, UNPR a contribuit la întărirea economiei naționale.

CONTINUITATEA: PPMP

Astăzi, valorile UNPR continuă prin PPMP – un proiect naționaldedicat tuturor românilor care cred în demnitate, echilibru și interesulnațional.

PPMP nu este doar continuarea unei construcții politice, ci expresiaunei comunități unite: militarii și polițiștii activi, în rezervă și înretragere – aproximativ 500.000 – împreună cu familiile lor, dar și toțicetățenii români patrioți, formează o forță de peste 3 milioane de oameni.

Este o mișcare pentru întreaga societate românească – pentrustabilitate, respect și viitor.

Pe această temelie, mergem mai departe pentru România, cu credință șiresponsabilitate, sub deviza:

Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare.

Gl.(r) Gabriel Oprea

Președintele PPMP

Președintele UMPMV