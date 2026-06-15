Zelenski îi lansează o invitație directă lui Putin la summitul G7: „Este o ocazie foarte bună să ne întâlnim”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că a propus o întâlnire directă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în marja summitului G7, în speranța identificării unei căi către încheierea conflictului dintre cele două țări.
Declarațiile au fost făcute la Kiev, într-un loc simbolic afectat de recentele atacuri rusești. Liderul ucrainean s-a aflat la o mănăstire istorică avariată în urma bombardamentelor cu rachete și drone lansate de Rusia în noaptea de duminică spre luni asupra capitalei Ucrainei.
Potrivit lui Zelenski, Statele Unite și partenerii europeni ar fi susținut ideea unei astfel de întâlniri în cadrul summitului G7, care își începe lucrările la Evian-les-Bains.
"Am transmis mesajul că suntem gata să ne întâlnim cu Putin în cadrul G7 pentru că (Donald) Trump va fi acolo şi (Emmanuel) Macron va fi acolo, deci europenii plus America. Aceasta este o ocazie bună, cred, foarte bună de a ne întâlni cu toţii", a declarat Zelenski în faţa jurnaliştilor.
Președintele ucrainean a susținut că aliații occidentali și-au coordonat pozițiile în privința unei eventuale reluări a dialogului, însă Moscova nu a dat semnale că ar fi dispusă să participe la negocieri.
"Europa şi SUA au ajuns la un acord, iar Rusia a demonstrat încă o dată că nu este pregătită să poarte discuţii", a spus el.
Conform unui oficial ucrainean, propunerea privind organizarea unei întâlniri în cadrul summitului G7 a fost transmisă atât partenerilor americani, cât și președintelui francez Emmanuel Macron. În același timp, Kievul a informat și partea rusă despre această inițiativă.
Până în prezent, autoritățile de la Moscova nu au oferit un răspuns clar cu privire la participarea lui Vladimir Putin la o astfel de reuniune, în condițiile în care războiul dintre Rusia și Ucraina continuă să genereze tensiuni majore pe scena internațională.