A murit Adela Mărculescu, actrița pe care milioane de români au cunoscut-o din „Declarație de dragoste”

Doliu în lumea teatrului și filmului românesc. Actrița Adela Mărculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut joi, 23 iulie, de Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, instituția de care și-a legat cea mai mare parte a carierei sale.

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