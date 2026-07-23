Ilie Bolojan explică de ce Guvernul nu deblochează mii de posturi în Sănătate: „Sunt spitale care practic sunt dedicate angajaților”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Executivul nu poate aproba automat miile de posturi solicitate de sistemul public de sănătate fără o analiză a modului în care sunt utilizate resursele existente. Potrivit acestuia, în prezent există spitale în care cheltuielile de personal ajung la 90% din buget, iar gradul de ocupare al paturilor este mult sub media națională.
Șeful Guvernului a anunțat că Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să prezinte până luni o analiză privind situația spitalelor care solicită noi angajări.
Au fost cerute 26.000 de posturi noi în sistemul sanitar
Ilie Bolojan a explicat că, pentru aprobarea unor noi angajări în sănătate, este nevoie de un memorandum adoptat de Guvern, în baza analizelor realizate de Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
„Aș face referiri la un subiect care a fost discutat în aceste zile și anume posturile din sănătate care sunt solicitate a fi deblocate.
Așa cum știți, pentru a putea face angajări în sectorul de sănătate, e nevoie de un memorandum care trebuie aprobat de către Guvern pe baza unei analize pe care Ministerul Sănătății o face, sigur, împreună cu Ministerul de Finanțe, cu Casa de Sănătate.
Suntem în situația în care la aproximativ 193.000 de angajați care lucrează în sectorul de sănătate, în sectorul public din România, ni s-au solicitat în această perioadă aprobarea deblocării a 26.000 de posturi. Deci discutăm de peste 10%, mai mult de 10%, din numărul de posturi care sunt în totalitate.”
Gradul mediu de ocupare a paturilor este de doar 63%
Premierul a afirmat că multe spitale funcționează cu un grad redus de ocupare, ceea ce ridică semne de întrebare privind necesitatea unor noi angajări.
„Asta în condițiile în care, din cele 132.000 de paturi care sunt în spitalele din România, 90% în sectorul public dintre ele, gradul de ocupare al paturilor este de 63%, mediu. Dar avem spitale cu 40%, 45%. Deci practic jumătate din paturi sunt ocupate, jumătate nu.”
Bolojan: „Sunt spitale dedicate angajaților”
Șeful Executivului a atras atenția că în zeci de spitale aproape întregul buget este consumat de cheltuielile cu personalul, ceea ce lasă foarte puțini bani pentru tratamente și pacienți.
„În același timp, cheltuielile de personal medii în spitalele din România, raportat la suma contractată cu Casa Națională de Sănătate, deci la veniturile pe care le realizează, reprezintă 65% mediu. (...) Dar avem și spitale, avem în jur de 50-60, în care cheltuielile de personal reprezintă 90% din total contract, ceea ce înseamnă că acel spital nu mai este dedicat pacienților, pentru că nu le mai rămân celor de acolo bani pentru medicamente, pentru tratamente, pentru analize, pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Deci sunt spitale care practic sunt dedicate angajaților.”
Cheltuielile salariale au crescut de patru ori în zece ani
Premierul a prezentat și evoluția cheltuielilor de personal din sistemul sanitar, despre care spune că au crescut spectaculos în ultimul deceniu.
„Aveți aici o dinamică a cheltuielilor de personal în sănătate, în ultimii zece ani. Am început cu aproximativ șase miliarde în 2015 și astăzi avem peste 25 de miliarde. Deci în 2025, 25 de miliarde, asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de patru ori.”
Guvernul cere o analiză înainte de noi angajări
Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Sănătății solicitase aprobarea pentru 7.600 de posturi din totalul celor 26.000 cerute, însă Executivul a decis să analizeze mai întâi situația fiecărui spital.
„Și atunci, când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății Ministerului Finanțelor, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă ipotetic de la începutul anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ un miliard de lei suplimentar doar cheltuieli pe aceste posturi. Fără ca noi să analizăm problemele majore pe care le avem în sănătate și să intervenim.”
Spitalele cu prea puțini pacienți ar putea pierde puncte la evaluare
Premierul a anunțat că a cerut Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să finalizeze până luni o analiză privind spitalele care au cheltuieli de personal peste media națională sau un grad redus de ocupare a paturilor.
„Și atunci am cerut astăzi în ședința de guvern, în afară de a aproba memorandumul pentru cazurile de urgențe de la Marie Curie, Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuielile de personal peste media națională ar trebui să fie depunctate atunci când solicită creștere de personal în continuare.
Iar spitalele care au un grad, din nou, de ocupare al paturilor sub media națională, din nou să fie depunctate.”
Secțiile fără activitate ar putea fi reorganizate
Potrivit lui Ilie Bolojan, acolo unde există secții cu activitate redusă, paturile și personalul ar trebui redistribuite către domenii în care există cerere, precum îngrijirile paliative.
„Pentru că dacă se întâmplă aceste cazuri concomitent, înseamnă că trebuie făcut o analiză pe fiecare secție în parte. Și acolo unde avem secții care n-au activitate, acele secții trebuie reduse ca număr de paturi, iar personalul trebuie dislocat către secțiile care au activitate sau înființate secții (...) în loc să avem mult mai multe paturi de paliații în România, care sunt solicitate, avem doar 4000 de paturi de paliații.”
Bolojan: Avem mai mulți absolvenți de Medicină decât posturi disponibile
Premierul a abordat și problema distribuirii medicilor în țară, afirmând că România pregătește anual mai mulți medici decât poate angaja, însă aceștia se concentrează în marile centre universitare.
„De asemenea, trebuie să discutăm foarte deschis și despre problemele legate de medici, pentru că din numărul total de personal avem cam 27.000 de medici care lucrează în sectorul public din România. Gândiți-vă că în fiecare an școlarizăm aproximativ 7.000 de medici (...) iar la final avem 1.000-1.500 care sunt angajați în sistem.
Deci avem o situație în care numărul de absolvenți este mai mare decât necesarul nostru și avem niște decalaje foarte mari în spitalele din marile centre universitare (...) iar în spitalele mici (...) avem un deficit, în anumite zone, de medici.”
„Problemele din sănătate se vor agrava”
În final, Ilie Bolojan a avertizat că, fără reforme, creșterea cheltuielilor nu va duce la servicii medicale mai bune pentru pacienți.
„Prin urmare, asta este explicația pentru care, înainte de a aproba astfel de solicitări, consider că este nevoie să lucrăm la cauze, la modul serios (...) pentru că dacă continuăm cu acest sistem în care două treimi din fondul de salarii se virează automat, indiferent dacă faci activitate sau nu faci activitate, n-o să ne ajungă niciodată banii. Iar problemele din sănătate nu doar că vor fi rezolvate, ci se vor agrava.”