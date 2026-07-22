Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: „Am ajuns așa din cauza îndatorării statului!”

Publicat 22 iul. 2026, 18:32 Actualizat 22 iul. 2026, 18:37 Sursă Realitatea PLUS

România trece prin această perioadă tulbure din punct de vedere economic din cauza îndatorării pe care o face statul român. Este semnalul de alarmă tras de purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu.

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