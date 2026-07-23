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Economie· 1 min citire
Avertisment dur al BNR: riscurile la adresa economiei rămân ridicate. Conflictele globale agravează dezechilibre interne
Analiză a Băncii Naționale a României
Publicat23 iul. 2026, 10:35
SursăRealitatea.Net
Riscurile la adresa stabilității financiare rămân ridicate, arată cea mai recentă analiză BNR, care avertizează că economia României este expusă atât tensiunilor internaționale, cât și vulnerabilităților interne acumulate în ultimii ani. Raportul punctează faptul că absorbția slabă a fondurilor europene – în special cele din PNRR – precum și creșterea economică sub așteptări rămân puncte sensibile.
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