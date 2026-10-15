Universitatea Craiova – Getafe, duel european pe „Ion Oblemenco”
Universitatea Craiova debutează în Conference League / Profimedia
Universitatea Craiova întâlnește Getafe în Conference League, pe „Ion Oblemenco”. Peste 25.000 de suporteri sunt așteptați la meciul din Bănie.
Universitatea Craiova se pregătește pentru un meci important în UEFA Conference League. Joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, formația pregătită de Filipe Coelho primește vizita spaniolilor de la Getafe, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în prima etapă a fazei ligii. Partida reprezintă o provocare importantă pentru olteni, care vor să înceapă cu un rezultat pozitiv parcursul european și să profite de sprijinul propriilor suporteri.
Potrivit estimărilor prezentate înaintea confruntării, peste 25.000 de spectatori sunt așteptați în tribunele stadionului din Bănie. Atmosfera promite să fie una specială, însă Universitatea Craiova trebuie să gestioneze și câteva absențe importante înaintea întâlnirii cu formația din La Liga.
Peste 25.000 de suporteri, așteptați la Universitatea Craiova – Getafe
Debutul în faza ligii din Conference League aduce un adversar de calibru pentru echipa craioveană. Universitatea Craiova își dorește să valorifice avantajul terenului propriu și să obțină un rezultat care să îi ofere încredere pentru următoarele partide europene.
Suporterii olteni sunt așteptați în număr mare pe „Ion Oblemenco”, iar sprijinul tribunelor ar putea avea un rol important într-o confruntare în care fiecare detaliu contează.
De cealaltă parte, Getafe vine în România după o înfrângere cu 0-3 în fața Barcelonei, în campionatul Spaniei. Chiar dacă rezultatul precedent nu a fost favorabil, echipa spaniolă rămâne un adversar dificil, obișnuit cu ritmul și intensitatea fotbalului din La Liga.
Pentru Universitatea Craiova, organizarea defensivă, concentrarea și eficiența în fața porții vor fi elemente importante în încercarea de a obține un rezultat pozitiv.
Brigadă de arbitri din Slovenia pentru duelul european
UEFA a delegat o brigadă de arbitri din Slovenia pentru partida dintre Universitatea Craiova și Getafe.
La centru se va afla David Šmajc, ajutat la cele două tușe de Manuel Vidali și David Gabrovec. Zan Jazbec va îndeplini rolul de al patrulea oficial.
Sistemul de arbitraj video va fi asigurat de Aleksandar Matković, în calitate de arbitru VAR, și de Mihael Antič, asistent VAR.
Filipe Coelho are probleme de lot înaintea meciului cu Getafe
Universitatea Craiova nu va putea conta pe toți jucătorii înaintea confruntării europene. Monday Etim și Adrian Rus sunt indisponibili din cauza problemelor medicale, revenirea lor fiind estimată, în funcție de recuperare, pentru luna noiembrie.
În cazul lui Adrian Rus, fundașul central se confruntă cu o accidentare la nivelul ligamentului colateral al genunchiului. Problemele medicale au prelungit perioada de recuperare, iar fundașul nu este disponibil pentru această întâlnire.
Monday Etim s-a accidentat în partida cu FCSB și va rata, la rândul său, meciurile programate în luna octombrie.
O altă absență importantă este cea a lui Carlos Mora. Jucătorul nu va putea evolua împotriva lui Getafe, după suspendarea primită în urma eliminării din returul confruntării cu Ararat-Armenia.
Absențele îi dau bătăi de cap lui Filipe Coelho în alcătuirea formulei de start, într-un meci în care Universitatea Craiova are nevoie de un joc solid pentru a face față formației spaniole.
Universitatea Craiova vrea un debut european cu dreptul
Partida cu Getafe reprezintă primul pas al oltenilor în faza ligii din Conference League și un test important pentru obiectivele europene ale echipei.
Cu un stadion care se anunță plin și cu dorința de a obține un rezultat favorabil în fața propriilor suporteri, Universitatea Craiova speră să transforme avantajul terenului propriu într-un atu decisiv.
Duelul de pe „Ion Oblemenco” se anunță unul solicitant, iar modul în care formația lui Filipe Coelho va gestiona presiunea, absențele și momentele importante ale jocului ar putea face diferența.
Universitatea Craiova – Getafe este programat joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, în prima etapă a fazei ligii UEFA Conference League.
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