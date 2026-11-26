Universitatea Craiova poate profita de problemele lui Brighton în duelurile aeriene. Fazele fixe ar putea deveni arma oltenilor în meciul din Conference League.
Universitatea Craiova poate încerca să profite de o vulnerabilitate surprinzătoare a celor de la Brighton în duelul programat în etapa a patra a fazei principale din Conference League.
Fazele fixe ar putea reprezenta o armă importantă pentru olteni, mai ales că statisticile recente arată că formația engleză are probleme în duelurile aeriene din propriul careu.
Brighton și Universitatea Craiova se întâlnesc joi, în etapa a patra din Conference League, într-un duel important pentru ambele formații. Cele două echipe sunt neînvinse în competiție și au acumulat câte șapte puncte după primele trei partide.
Un rezultat pozitiv în deplasarea din Anglia le-ar putea consolida oltenilor șansele de a termina faza principală în primele opt echipe, poziții care asigură calificarea directă în optimile de finală.
Misiunea echipei din Bănie se anunță însă dificilă. Brighton ocupă un loc important în Premier League și dispune de un lot valoros, astfel că Universitatea Craiova ar putea avea puține oportunități de a amenința poarta adversă din acțiune.
În aceste condiții, fazele fixe ar putea deveni decisive.
Brighton are probleme în duelurile aeriene
Analiza statisticilor din ultimele cinci meciuri ale celor două formații scoate în evidență un detaliu care poate fi exploatat de Universitatea Craiova. Brighton, deși are fundași centrali cu o talie impresionantă, a pierdut jumătate dintre duelurile aeriene analizate în propriul careu.
Acest aspect ar putea reprezenta o oportunitate pentru olteni, care au posibilitatea să pună presiune pe defensiva englezilor prin cornere și lovituri libere.
Fazele fixe sunt importante și din perspectiva eficienței celor două echipe. Universitatea Craiova a înscris nouă goluri dintr-un total de 55 în urma unor astfel de situații, ceea ce reprezintă 16,36% din total.
Brighton a marcat opt goluri din faze fixe, dintr-un total de 40, procentul fiind de 20%. Statisticile nu includ rezultatele din preliminariile competițiilor europene.
Niciuna dintre echipe nu a marcat din fază fixă în Conference League
Deși cifrele din meciurile recente arată că ambele formații pot valorifica astfel de momente, nici Brighton, nici Universitatea Craiova nu au reușit să înscrie din faze fixe în primele trei etape ale Conference League.
Pentru echipa pregătită de Filipe Coelho, deplasarea din Anglia reprezintă un test important, iar exploatarea vulnerabilităților adversarului ar putea fi esențială pentru obținerea unui rezultat pozitiv.
Oltenii vor avea nevoie de concentrare, organizare defensivă și eficiență în momentele în care vor putea pune presiune pe carea englezilor. Un gol marcat dintr-un corner sau dintr-o lovitură liberă ar putea schimba radical desfășurarea partidei.