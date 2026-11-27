Ce buget trebuie să aibă Universitatea Craiova pentru a ajunge în Champions League. Mihai Rotaru a dezvăluit suma: „Obligatoriu!”
MIhai Rotaru, patron Universitatea Craiova
Mihai Rotaru a dezvăluit ce buget trebuie să aibă Universitatea Craiova pentru Champions League. În 2026, clubul are un buget de 24 de milioane de euro.
Universitatea Craiova își propune să ajungă în faza principală a UEFA Champions League, însă pentru a putea concura cu echipele importante din Europa are nevoie de un buget considerabil mai mare. Mihai Rotaru, finanțatorul clubului din Bănie, a explicat câți bani ar trebui să aibă la dispoziție echipa pentru a putea spera la o asemenea performanță.
Declarațiile vin după înfrângerea suferită de olteni în fața englezilor de la Brighton, scor 0-4, în etapa a patra din Conference League. Chiar dacă diferența dintre cele două formații a fost evidentă, conducătorul Universității Craiova consideră că echipa poate ajunge, în viitor, la nivelul necesar pentru a evolua în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.
Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a explicat că bugetul necesar pentru o calificare în Champions League trebuie să fie cuprins între 30 și 35 de milioane de euro.
Mihai Rotaru a dezvăluit bugetul necesar pentru Champions League
Finanțatorul Universității Craiova consideră că un buget anual de aproximativ 30-35 de milioane de euro ar putea oferi clubului șanse reale de calificare în faza principală a Ligii Campionilor, în special pe ruta campioanelor din Europa de Est.
Rotaru a făcut și o comparație între resursele financiare necesare pentru participarea în cele trei competiții europene.
„Cu 17-18 milioane putem să jucăm în Conference League. Cu 25 de milioane jucăm în Europa League. Cu 30 de milioane ne apropiem de Champions League, din Europa de Est vorbim, pe ruta campioanelor. 30-35 de milioane”, a explicat Mihai Rotaru.
Întrebat dacă pentru o calificare în Champions League este obligatoriu ca bugetul să înceapă cu cifra 3, finanțatorul oltenilor a răspuns fără ezitare: „Obligatoriu! Și un management bun al resurselor financiare, un management foarte bun”.
Ce buget are Universitatea Craiova în 2026
Mihai Rotaru a dezvăluit că bugetul Universității Craiova pentru anul 2026 este estimat la aproximativ 24 de milioane de euro.
Suma reprezintă un nivel financiar important pentru fotbalul românesc și permite clubului să aibă pretenții în competițiile europene. Totuși, pentru a face pasul către Champions League, conducerea consideră că este nevoie de resurse suplimentare.
Evoluția bugetului arată că Universitatea Craiova urmărește o creștere treptată a investițiilor, în funcție de performanțele sportive și de veniturile obținute din participarea în competițiile UEFA.
Obiectivul nu este doar calificarea în faza principală a Ligii Campionilor, ci și construirea unei echipe capabile să facă față nivelului fotbalistic din Europa.
Mihai Rotaru a dat exemplul Stelei Roșii Belgrad
Pentru a demonstra că banii nu garantează automat performanța, Mihai Rotaru a făcut referire și la situația celor de la Steaua Roșie Belgrad.
Formația din Serbia dispune de un buget estimat la 70-75 de milioane de euro, însă nici măcar aceste resurse financiare importante nu garantează prezența în Champions League.
„Poți să ai buget și de 60 de milioane și să n-ajungi în Champions League. Avem un exemplu foarte clar: Steaua Roșie Belgrad are 70-75 de milioane. Au Gazprom în spate. Și Steaua Roșie Belgrad de doi ani de zile nu intră în Champions League. Mai mult decât atât, anul acesta joacă în Conference League, nici măcar n-au mai prins Europa League”, a declarat finanțatorul Universității Craiova.
Prin acest exemplu, Rotaru a subliniat importanța unui management eficient și a utilizării corecte a resurselor financiare. Un buget ridicat trebuie însoțit de transferuri inspirate, investiții în lot și decizii sportive potrivite.
Universitatea Craiova visează la Champions League după experiența din Conference League
Înfrângerea cu Brighton, scor 0-4, a arătat diferența dintre Universitatea Craiova și o formație de top din fotbalul englez. Cu toate acestea, conducerea clubului nu renunță la obiectivele europene ambițioase.
Mihai Rotaru consideră că Universitatea Craiova poate ajunge la un nivel financiar și sportiv care să îi permită să lupte pentru calificarea în Champions League.
Pentru moment, clubul din Bănie are un buget estimat la 24 de milioane de euro în 2026, iar următorul prag financiar important este reprezentat de suma de 30-35 de milioane de euro.
Calificarea în Champions League rămâne un obiectiv de viitor, iar atingerea acestuia va depinde atât de creșterea bugetului, cât și de capacitatea conducerii de a transforma investițiile în performanțe sportive.
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