Advertising
Sport· 1 min citire
SCM Craiova a transferat un pivot croat de la fosta adversară din Cupa EHF
9 iul. 2018, 14:32
Articol scris de Scris de Realitatea de Craiova
Internaţionala croată Andrea Seric a semnat, în această dimineaţă, cu echipa SCM Craiova un contract valabil pentru o perioadă de doi ani.
Handbalista în vârstă de 33 de ani vine la SCM Craiova de la fosta adversară a echipei craiovene din Cupa EHF, Kastamonu. Jucătoarea evoluează pe postul de pivot.SCM Craiova se numără printre cele opt echipe care vor lupta, în perioada 7-9 septembrie, pentru ultimele două locuri în Grupele Ligii.SCM Craiova, vicecampioana României, va juca, în premieră, în Liga Campionilor la handbal feminin. Federaţia Europeană de Handbal a anunţat, luni, cele 22 de echipe care vor evolua în sezonul 2018/2019 în cea mai importantă competiţie inter-cluburi din handbalul feminin,
Citește și:
- 11:07 - Ioan Varga vrea să-l readucă pe Edi Iordănescu la CFR Cluj
- 09:37 - Reacția lui Cristi Chivu după triumful din Cupa Italiei: „Suntem fericiți pentru ceea ce am realizat”
- 08:06 - Paris Saint-Germain, campioana Franței pentru a 14-a oară! Al cincilea titlu consecutiv pentru parizieni după 2-0 cu RC Lens
- 07:45 - Super-Chivu face istorie în Italia! Inter a luat și Cupa, iar românul reușește eventul în sezonul de debut
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News