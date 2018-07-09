SCM Craiova a transferat un pivot croat de la fosta adversară din Cupa EHF

Internaţionala croată Andrea Seric a semnat, în această dimineaţă, cu echipa SCM Craiova un contract valabil pentru o perioadă de doi ani.

Handbalista în vârstă de 33 de ani vine la SCM Craiova de la fosta adversară a echipei craiovene din Cupa EHF, Kastamonu. Jucătoarea evoluează pe postul de pivot.SCM Craiova se numără printre cele opt echipe care vor lupta, în perioada 7-9 septembrie, pentru ultimele două locuri în Grupele Ligii.SCM Craiova, vicecampioana României, va juca, în premieră, în Liga Campionilor la handbal feminin. Federaţia Europeană de Handbal a anunţat, luni, cele 22 de echipe care vor evolua în sezonul 2018/2019 în cea mai importantă competiţie inter-cluburi din handbalul feminin,