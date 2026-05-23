Statul le-a cerut banii pe alocație înapoi, după ce le-a murit copilul!

Părinții unei fetițe de 6 ani din Constanța, moartă după o operație de apendicită, este obligată să restituie 292 de lei, contravaloarea alocației pentru o lună, timp în care fetița lor era în moarte cerebrală.

Potrivit avocatei Ghiulfer Aisun Ismail, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Constanța le-ar fi cerut părinților să restituie alocația copilului pentru ultima lună de viață, în valoare de 292 de lei.

Totul în condițiile în care fetița se afla încă în viață, internată în stare extrem de gravă, deși intrase în moarte cerebrală.

Avocata familiei a explicat că certificatul de deces a fost eliberat în februarie 2026, deși pe document apare ca dată a decesului luna ianuarie, momentul în care copilul a intrat în moarte cerebrală.

„Familia s-a trezit cu o decizie de restituire din partea AJPIS Constanța, cu alocația copilașului pentru o lună, 292 de lei”, a declarat avocata.

Fetița de 6 ani ajunsese în stare critică după o operație de apendicită efectuată la Spitalul Județean Constanța.

Potrivit familiei, după intervenția chirurgicală au apărut complicații grave, iar copilul a intrat în stop cardiorespirator.

Ulterior, fetița a fost transferată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde medicii au constatat edem cerebral sever și moarte cerebrală.

Copilul a rămas internat timp de mai multe săptămâni, până când organismul a cedat complet.