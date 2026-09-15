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Șofer de ridesharing din Craiova, condamnat la închisoare pentru răpire și amenințări cu violul

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 15 sept. 2026, 13:40

Un tânăr de 23 de ani a scăpat din mașina unui șofer care a deviat traseul și a amenințat-o

Incidentul a avut loc în ianuarie 2026. Tânăra a comandat o mașină printr-o aplicație de ridesharing. Șoferul a început imediat să-i facă avansuri, i-a anunțat că va întreține raporturi sexuale cu ea și a deviat de la traseu, îndreptându-se spre o zonă retrasă și slab iluminată de lângă conductele de termoficare ale Craiovei, pe un drum neasfaltat ce duce spre o fostă rampă militară.

Cum a reușit victima să scape

Fata a profitat de un moment de neatenție al șoferului, care a lăsat mașina neasigurată după ce a oprit, și a reușit să fugă. O zi mai târziu, bărbatul a fost reținut și acuzat de lipsire de libertate, apoi arestat preventiv.

Judecătoria Craiova l-a condamnat recent la un an și 10 luni de închisoare cu executare, deși pentru pedepse sub 3 ani se putea dispune suspendarea. În plus, trebuie să plătească aproape 30.000 de lei daune morale și nu va mai putea lucra niciodată ca șofer de ridesharing, taxi sau în alte forme de transport de persoane. Decizia nu este definitivă.

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