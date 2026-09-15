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Șofer de ridesharing din Craiova, condamnat la închisoare pentru răpire și amenințări cu violul
FOTO: Arhivă
Un tânăr de 23 de ani a scăpat din mașina unui șofer care a deviat traseul și a amenințat-o
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