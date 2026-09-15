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Economie· 1 min citire
Schimbare majoră pe piața muncii: Contractele part-time ar putea fi taxate din nou la venitul efectiv
FOTO: Pixabay.com
Proiectul de modificare a Codului Fiscal intră la votul final în Camera Deputaților, promițând o taxare mai echitabilă pentru munca cu timp parțial.
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