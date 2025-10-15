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REZERVIȘTII, CHEMAȚI ÎN UNITĂȚILE MILITARE DE TROTINETISTUL MOȘTEANU, CA SĂ TRAGĂ CU ARMA
REZERVIȘTII, CHEMAȚI ÎN UNITĂȚILE MILITARE DE TROTINETISTUL MOȘTEANU, CA SĂ TRAGĂ CU ARMA
Oamenii, nevoiți să stea la coadă, de la primele ore ale dimineții
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