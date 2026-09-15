Protestul ciobanilor, transformat în confruntare cu jandarmii. Cine s-ar fi infiltrat printre manifestanți

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 19:22

Protestul ciobanilor și al crescătorilor de animale din Piața Victoriei a început de la nemulțumiri legate de problemele sectorului ovin, dar a degenerat în confruntări cu jandarmii.

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