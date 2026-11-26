Nuțu și Sile Cămătaru, reținuți de DIICOT pentru 24 de ore. Acuzații grave de șantaj, cămătărie și trafic de persoane
Clanul Cămătaru / Captură video
Lovitură pentru clanul Cămătaru! Nuțu și Sile, reținuți după 45 de percheziții DIICOT. Ce au descoperit procurorii
Frații Nuțu și Sile Cămătaru au fost reținuți pentru 24 de ore, alături de mai mulți membri ai familiei și apropiați, în urma unei ample anchete desfășurate de procurorii DIICOT. Aceștia sunt vizați într-un dosar care cuprinde acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, șantaj, cămătărie, trafic de persoane, proxenetism și supunere la muncă forțată sau obligatorie.
Ancheta vizează presupusa activitate a două grupări infracționale care ar fi exercitat presiuni asupra unor interpreți de muzică lăutărească și manele. Printre persoanele care ar fi fost afectate de aceste practici s-ar număra artiști cunoscuți precum Florin Salam, Tzancă Uraganu și Luis Gabriel.
Potrivit informațiilor din anchetă, suspecții ar fi folosit amenințări și intimidări pentru a controla activitatea unor artiști, impunându-le unde să cânte și în ce condiții să accepte anumite evenimente.
Frații Cămătaru, reținuți după 45 de percheziții DIICOT
Reținerile au avut loc miercuri seară, 25 noiembrie, după o operațiune de amploare desfășurată de procurorii DIICOT și polițiștii de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente.
Anchetatorii au efectuat 45 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. Descinderile au vizat locuințele unor persoane suspectate că ar face parte din grupările investigate, inclusiv membri ai familiei fraților Cămătaru.
În total, nouă persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Printre acestea se află Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, și Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, dar și fii, gineri și alte persoane apropiate celor doi.
Un alt bărbat vizat în dosar, patronul unui club din Costinești, nu fusese găsit de autorități la momentul publicării informațiilor.
Cum ar fi fost șantajați maneliștii. Artiștii, obligați să cânte gratis
Una dintre principalele direcții ale anchetei DIICOT privește presupusa preluare a controlului asupra activității unor cântăreți de muzică lăutărească.
Potrivit procurorilor, două grupări infracționale care ar fi acționat în București și Ilfov ar fi recurs la amenințări cu acte de violență și intimidări pentru a-i determina pe artiști să respecte anumite condiții impuse de membrii grupărilor.
Mai exact, interpreții ar fi fost constrânși să refuze participarea la evenimente organizate de cluburi concurente sau la anumite festivaluri. În schimb, pentru a putea cânta la alte evenimente, unii artiști ar fi fost obligați să accepte prestații gratuite ori să primească onorarii mult sub nivelul celor obișnuite.
Anchetatorii susțin că presiunile ar fi vizat inclusiv persoanele care intermediau contractele și organizau spectacolele.
Printre numele artiștilor menționați în legătură cu dosarul se află Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju și Lele.
Taxe de protecție și împrumuturi cu dobânzi ilegale
Investigația procurorilor nu se limitează la presupusa exploatare a artiștilor. Membrii grupărilor sunt cercetați și pentru posibile activități de cămătărie și șantaj.
Potrivit datelor prezentate de anchetatori, unii dintre suspecți ar fi acordat în mod repetat împrumuturi cu dobândă, fără autorizație, iar ulterior ar fi recurs la amenințări și intimidări pentru recuperarea banilor.
Într-unul dintre cazurile investigate, un suspect s-ar fi deplasat la domiciliul unei persoane împrumutate pentru a-i solicita, în contul datoriei, un autoturism de lux. Valoarea mașinii ar fi fost considerabil mai mare decât suma inițială împrumutată.
De asemenea, procurorii verifică acuzații privind perceperea unor așa-numite taxe de protecție, sub pretextul asigurării pazei și protecției.
Acuzații de trafic de persoane și proxenetism
Un alt capitol al anchetei vizează presupuse activități de exploatare sexuală. Conform informațiilor din dosar, unele persoane ar fi fost determinate să practice prostituția în Germania și Elveția.
Procurorii investighează și posibile fapte de proxenetism și trafic de persoane, în contextul activităților atribuite grupărilor cercetate.
Dosarul cuprinde mai multe infracțiuni grave, iar anchetatorii continuă să stabilească rolul fiecărei persoane implicate și amploarea presupuselor activități infracționale.
Ce se întâmplă cu frații Cămătaru după reținere
După expirarea măsurii de reținere pentru 24 de ore, procurorii urmează să decidă asupra demersurilor judiciare privind măsurile preventive.
Judecătorii vor analiza solicitările formulate de anchetatori și vor decide dacă sunt întrunite condițiile legale pentru dispunerea arestării preventive pentru 30 de zile.
Frații Nuțu și Sile Cămătaru, precum și celelalte persoane cercetate în acest dosar, beneficiază de prezumția de nevinovăție. Stabilirea vinovăției poate avea loc numai în urma unei hotărâri judecătorești definitive.
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