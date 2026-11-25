Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 nov. 2026, 19:31

Curtea de Apel București a decis miercuri, 25 noiembrie 2026, menținerea arestului la domiciliu al lui Călin Georgescu, după ce a admis contestația DIICOT împotriva unei încheieri a Tribunalului Ilfov.

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