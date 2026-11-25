Camera Deputaților va dezbaterea un proiect de lege care interzice conturile de social media pentru sub 15 ani și introduce noțiunea de neglijență parentală digitală.
Un parlamentar PNL și opt colegi de la SOS au depus un proiect de lege privind protecția minorilor în mediul online. Inițial înregistrat la Senat, textul legislativ a fost trimis marți, 24 noiembrie 2026, pentru dezbatere în Camera Deputaților.
Interdicție pentru sub 15 ani și verificare a vârstei
Furnizorii de servicii de rețele sociale care activează în România ar fi obligați să refuze crearea de conturi pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani. Conturile existente ale minorilor care nu au împlinit această vârstă s-ar suspenda până la atingerea limitei legale.
Platformele ar trebui să implementeze sisteme eficiente și proporționale de verificare a vârstei utilizatorilor, conform textului propus.
Măsuri privind conținutul și publicitatea
Legea prevede obligația furnizorilor de a elimina rapid conținuturile care promovează suicidul sau automutilarea, încurajează violența extremă sau exploatează vulnerabilitatea psihologică a minorilor. Mecanismele de raportare a conținutului cu risc extrem, când este implicat un minor, ar trebui soluționate în maximum 24 de ore.
Publicitatea din rețelele sociale ar include avertismentul: „Utilizarea excesivă poate afecta sănătatea mintală a minorilor.”. Ambalajele telefoanelor mobile și ale dispozitivelor conectate la internet vor conține mențiunea: „Nerecomandat minorilor sub 13 ani.”.
Educație digitală și interdicția telefonului în școli
Ministerul Educației ar fi obligat să introducă în curricula școlară programe despre riscurile psihologice ale mediului digital, funcționarea algoritmilor și protecția sănătății mintale. Utilizarea telefoanelor mobile în unitățile de învățământ preuniversitar ar fi interzisă în timpul programului școlar, cu excepțiile stabilite prin regulamentul intern.
Neglijență parentală digitală
Proiectul introduce noțiunea de neglijență parentală digitală. Expunerea gravă, repetată și nesupravegheată a minorului la rețele sociale, cu consecințe dovedite asupra sănătății sau dezvoltării acestuia, poate constitui o formă de neglijență în condițiile Codului penal.