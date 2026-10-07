Minor de 13 ani din Piatra-Olt, căutat de polițiști. Băiatul a plecat de acasă și nu a mai revenit

Un minor de 13 ani din Piatra-Olt este căutat de polițiști după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit. Poliția cere sprijinul populației.
Un băiat de 13 ani din Piatra-Olt este căutat de polițiști după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Poliția face apel la persoanele care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla minorul să anunțe autoritățile.
Dispariția a fost sesizată marți, 6 octombrie 2026, în jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Piatra-Olt fiind informați că minorul a plecat de acasă și nu s-a mai întors.
Cum arată minorul căutat de polițiști
Potrivit informațiilor transmise de autorități, băiatul are 13 ani, aproximativ 1,70 metri înălțime și circa 60 de kilograme. Acesta are părul șaten și o constituție atletică.
La momentul plecării de la domiciliu, minorul purta o bluză neagră, cu inserții negre pe partea laterală a membrelor, pantaloni scurți maro și adidași albi cu negru.
Polițiștii desfășoară verificări pentru identificarea și găsirea copilului.
Poliția din Olt cere sprijinul populației
Autoritățile fac apel la persoanele care ar putea avea informații despre minor să sprijine căutările.
Orice informație care poate contribui la găsirea băiatului poate fi transmisă celei mai apropiate unități de poliție sau prin apelarea numărului de urgență 112.
Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea locului în care se află minorul și pentru găsirea acestuia în cel mai scurt timp.