Craiova intră, din nou, în cursa celor mai frumoase piețe de Crăciun din Europa, iar perioada de vot este 18 – 25 noiembrie 2026.
„Anul acesta, putem păstra la Craiova titlul de „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”, cu un simplu gest: votul tău”, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Craiova.
Cei care își doresc să voteze o pot face direct pe site-ul competiției: https://www.europeanbestdestinations.com/chris…/vote-2026/ sau pot scana codul QR și aleg Craiova din listă.
„Se poate acorda 1 vot pe zi, per adresă IP (de pe telefon, laptop, computer sau tabletă). Adică, poți vota zilnic destinația preferată! Fiecare vot contează! Astfel, putem arăta Europei creativitatea, energia și atmosfera unică a Târgului de Crăciun de la Craiova!”, mai transmite Primăria Craiova.
Târgul de Crăciun de la Craiova s-a deschis pe 13 noiembrie. Tema din acest an, ”Tărâmul Elfilor”, aduce în centrul Craiovei numeroși elfi, spărgători de nuci, căsuțe unicat și peste două milioane de beculețe.
În 2025, Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat ”Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”, în urma voturilor turiștilor pe platforma European Best Destinations, iar anul acesta ar putea repeta experiența.