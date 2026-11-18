Publicat 18 nov. 2026, 12:07 Sursă realitatea.net

Trei bărbați din Craiova au fost reținuți pentru 24 de ore după ce s-au implicat într-un conflict fizic cu trei tineri, pe strada Basarabia, în urma unei neînțelegeri privind parcarea unui autoturism.

Distribuie articolul