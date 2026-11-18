Trei bărbați din Craiova au fost reținuți pentru 24 de ore după ce s-au implicat într-un conflict fizic cu trei tineri, pe strada Basarabia, în urma unei neînțelegeri privind parcarea unui autoturism.
Conflictele a izbucnit pe strada Basarabia din Craiova. Poliția a fost sesizată de un tânăr de 19 ani care a raportat o altercație între mai multe persoane.
Investigațiile au stabilit că disputa a pornit de la neînțelegeri privind parcarea unui autoturism. Implicați în conflict au fost trei tineri, doi de 19 ani (din Craiova și Ișalnița) și unul de 20 de ani (din Almăj), care s-au confruntat cu trei bărbați din Craiova, cu vârste cuprinse între 27 și 54 de ani.
În urma incidentului, cei trei bărbați au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore. Aceștia au fost conduși la sediul Secției 4 Poliție Craiova pentru cercetări și ulterior introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.
Vineri, cei trei reținuți vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.