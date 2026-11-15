Cu ce preţuri îi aşteaptă târgul de Crăciun din Craiova pe vizitatori

Târgul de Crăciun de la Craiova s-a deschis publicului. Peste două milioane de luminițe au fost aprinse în centrul orașului, iar prețurile pentru mâncare au generat reacții printre vizitatori.
În Craiova, decorarea centrală a cuprins instalarea a peste două milioane de luminițe și a unui brad de Crăciun, care este mai mare decât cel din anul precedent. Evenimentul a adunat mii de persoane în centrul orașului, printre care și turiști străini.
Un vizitator a apreciat atmosfera: „Simt spiritul Crăciunului în România. Îmi place mult”, a spus Balkan Dad, influencer.
O mamă care a venit cu fiicele sale a declarat că evenimentul este frumos și mai puțin aglomerat decât se aștepta, recomandându-l altor vizitatori.
Prețurile practicate la mâncare au fost criticate de unii participanți. „Un pic cam mari pentru ce-ți oferă. Un hotdog 65 de lei, e cam scump”, a spus un vizitator.
Larisa Oprea, comerciantă din Craiova, a enumerat produsele disponibile: mititei, frigărui, cârnați proaspeți, tocăniță, sarmale, afumături, slănină, jumări și șorici. „La carne este 16 lei suta de grame, la cartofi 8 lei, murături 8 lei, ciupercuţe 10 lei”, a precizat ea.
Alte prețuri menționate la târgul din Craiova includ: o porție de fasole cu afumătură de 300 de grame costă aproximativ 25 de lei, câteva sarmale 30 de lei, patru mici 32 de lei, o porție de pomana porcului 45 de lei și tocana de miel 60 de lei.
Băuturile au următoarele prețuri: sticla de apă costă 10 lei, sucul sau berea 15 lei, paharul de vin fiert 15 lei, ceaiul 10 lei și ciocolata caldă 20 de lei.