Cu ce preţuri îi aşteaptă târgul de Crăciun din Craiova pe vizitatori

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 10:23

Târgul de Crăciun de la Craiova s-a deschis publicului. Peste două milioane de luminițe au fost aprinse în centrul orașului, iar prețurile pentru mâncare au generat reacții printre vizitatori.

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