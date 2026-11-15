Aproape 10.000 de candidați susțin duminică concursul de rezidențiat în șase centre universitare

Aproape 10.000 de candidați participă duminică, 15 noiembrie 2026, la concursul de intrare în rezidențiat, organizat de Ministerul Sănătății în șase centre universitare din România.
Cei 9.969 de înscriși vor concura pentru ocuparea a 5.217 locuri și 266 de posturi, număr mai mic decât cei 10.147 de candidați prezenți anul trecut.
În centrul universitar București, la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", se înregistrează cel mai mare număr de participanți, peste 37% din totalul național. Aici sunt înscriși 2.733 de candidați pentru domeniul Medicină, 725 pentru Medicină Dentară și 278 pentru Farmacie.
La nivel național, pentru cele 4.481 de locuri din domeniul Medicină s-au înscris 7.180 de candidați, pentru cele 491 de locuri din Medicină Dentară 1.855 de persoane, iar pentru cele 245 de locuri din Farmacie 934 de concurenți.
Proba scrisă se va desfășura sub formă de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, pe o durată de patru ore. Intrarea în sălile de examen este permisă începând cu ora 8:30, concursul având loc la ora 10:00.
După finalizarea probelor și o pauză de 15 minute, va începe corectura lucrărilor. Candidații au la dispoziție 24 de ore pentru depunerea contestațiilor, care pot viza întrebările, recorectarea sau organizarea examenului. Soluționarea acestora se realizează în termen de 48 de ore.
Punctajul minim de promovare este de 60% din punctajul maxim. Testul conține 50 de întrebări cu complement simplu și 150 cu complement multiplu. Conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătății, taxa de înscriere a fost de 500 de lei, aceeași valoare ca în anii precedenți.
Medicina de familie, specialitatea cu cele mai multe locuri
În topul specialităților din domeniul Medicină pe numărul de locuri scoase la concurs se află medicina de familie, cu 645 de poziții, urmată de cardiologie (209), anestezie și terapie intensivă (205), medicină internă (191) și chirurgie generală (178).
La polul opus se situează neurologia pediatrică și medicina sportivă, cu câte 7 locuri, expertiza medicală a capacității de muncă (11), cardiologia pediatrică (15) și oncologia și hematologia pediatrică (17).
Ocuparea locurilor se va face în ordinea punctajului obținut, în limita numărului de poziții publicate, pentru fiecare domeniu. Rezultatele finale vor fi afișate doar după semnarea ordinului Ministerului Sănătății de confirmare.