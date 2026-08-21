Focar masiv de Salmonella în Marea Britanie: un mort și peste 200 de îmbolnăviri din cauza ouălor importate

Publicat 21 aug. 2026, 07:48 Actualizat 21 aug. 2026, 07:50 Sursă Realitatea PLUS

O persoană a murit și alte 207 s-au îmbolnăvit în urma unui focar de salmoneloză izbucnit în Marea Britanie. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Anglia, iar printre persoanele afectate se află atât bebeluși, cât și vârstnici. Este investigată o posibilă legătură între îmbolnăviri și ouăle importate folosite în cafenele și restaurante.

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