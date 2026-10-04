Controale în Dolj: 442 de sancțiuni și 28 de șoferi au rămas fără drept de a conduce
Controale ale Poliției Rutiere Dolj
Polițiștii din Dolj au aplicat 442 de sancțiuni în două zile. 28 de șoferi au rămas fără drept de a conduce, iar amenzile depășesc 100.000 de lei.
Polițiștii rutieri din Dolj au aplicat 442 de sancțiuni contravenționale în doar două zile de controale. Valoarea amenzilor depășește 100.000 de lei, iar 28 de șoferi au fost sancționați cu suspendarea dreptului de a conduce. În timpul acțiunilor, oamenii legii au constatat și 16 infracțiuni la regimul rutier.
Acțiunile polițiștilor rutieri din județul Dolj au vizat creșterea siguranței în trafic și depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație. Controalele s-au desfășurat în ultimele 48 de ore și au urmărit, printre altele, viteza excesivă și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Peste 100.000 de lei, valoarea amenzilor aplicate în Dolj
În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 442 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 100.000 de lei.
În același timp, 28 de conducători auto au rămas fără drept de a conduce, după ce polițiștii au constatat abateri care au impus suspendarea permisului.
Oamenii legii au retras și 13 certificate de înmatriculare, în cazul unor autovehicule care prezentau deficiențe ce puteau afecta siguranța participanților la trafic. Certificatele vor rămâne retrase până la remedierea problemelor constatate.
16 infracțiuni rutiere constatate de polițiști
Controalele din Dolj s-au soldat și cu 16 dosare pentru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.
Polițiștii au urmărit inclusiv comportamentul pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice, categoriile de participanți la trafic fiind incluse în acțiunile de prevenire a accidentelor rutiere.
Șofer din Craiova, depistat cu 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat
Printre cazurile constatate în timpul controalelor se numără cel al unui craiovean de 56 de ani, oprit pe strada Brestei din Craiova.
În urma testării cu aparatul alcooltest, acesta a avut o valoare de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde urmau să fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.
Un alt caz a fost înregistrat în Băilești. Un șofer de 33 de ani a fost depistat pe strada Dreptății, iar aparatul alcooltest a indicat 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și acesta a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice.
Doi șoferi au refuzat recoltarea probelor biologice
Polițiștii au identificat și doi conducători auto care au refuzat prelevarea mostrelor biologice.
La Calafat, un localnic de 48 de ani a fost oprit în trafic, iar aparatul alcooltest a indicat 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Un alt șofer, în vârstă de 49 de ani, a fost oprit pe strada George Enescu din Craiova. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.
Poliția continuă controalele în trafic
Acțiunile polițiștilor rutieri din Dolj fac parte din măsurile de prevenire și combatere a principalelor cauze generatoare de accidente.
Viteza excesivă, consumul de alcool sau substanțe și nerespectarea regulilor de circulație rămân printre principalele abateri urmărite în cadrul controalelor rutiere.
În doar două zile, bilanțul polițiștilor din Dolj a ajuns la 442 de sancțiuni, 28 de permise suspendate, 13 certificate de înmatriculare retrase și 16 infracțiuni constatate.
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