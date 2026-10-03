Șofer bulgar reținut după un accident mortal în Dolj. A fugit din România după impact

Un șofer bulgar de 31 de ani a fost reținut după un accident mortal produs pe DN 56A, în Cetate, Dolj. Bărbatul ar fi părăsit România după impact.
Un cetățean bulgar în vârstă de 31 de ani a fost identificat și reținut de polițiști după ce ar fi provocat un accident mortal în localitatea Cetate, județul Dolj, și ar fi părăsit ulterior locul evenimentului și teritoriul României.
Bărbatul este cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar cazul se află în atenția Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat.
Pieton de 69 de ani, găsit inconștient pe DN 56A
Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 2 octombrie 2026, pe DN 56A, în localitatea Cetate.
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Calafat au fost sesizați după ce un bărbat a fost găsit căzut pe carosabil. La sosirea echipajelor, victima, în vârstă de 69 de ani și originară din județul Timiș, se afla în stare de inconștiență.
Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul bărbatului. Conducătorul vehiculului implicat în accident nu se mai afla la locul evenimentului.
Șoferul ar fi părăsit România după accident
După producerea accidentului, polițiștii au început cercetările pentru identificarea autoturismului și a conducătorului auto.
În anchetă au fost implicați polițiști din cadrul Serviciului Rutier, Serviciului Criminalistic și Poliției municipiului Calafat. Verificările au dus la identificarea unui bărbat de 31 de ani, cetățean bulgar.
Potrivit anchetatorilor, acesta părăsise deja teritoriul României după producerea accidentului.
Identificarea șoferului, posibilă prin cooperare cu autoritățile din Bulgaria
Pentru localizarea conducătorului auto, autoritățile române au colaborat cu Direcția Regională de Poliție Vidin din Bulgaria.
În urma cooperării polițienești internaționale, bărbatul s-a prezentat ulterior la sediul Poliției municipiului Calafat.
După administrarea probatoriului și sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.
Șoferul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă
După reținere, cetățeanul bulgar a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.
În continuarea procedurilor judiciare, acesta urma să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, cu propunerea privind luarea unei măsuri preventive.
Ancheta continuă
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul mortal de la Cetate.
Până la finalizarea anchetei și a procedurilor judiciare, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Reținerea pentru 24 de ore reprezintă o măsură procesuală, iar stabilirea răspunderii penale revine instanței de judecată.