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Evaluarea Națională și admiterea la liceu s-ar putea schimba din nou. Ce li se pregătește elevilor
Examen/ Arhivă foto
Publicat29 aug. 2026, 09:56
SursăRealitatea PLUS
Evaluarea Națională și admiterea la liceu ar putea fi schimbate din nou, iar noile reguli provoacă deja incertitudine în rândul elevilor, părinților și profesorilor. Ministerul Educației pregătește ore suplimentare pentru elevii care au obținut rezultate slabe la Română și Matematică, astfel încât aceștia să poată recupera materia înainte de clasa a VIII-a. Și profesorii vor primi sprijin și cursuri pentru a lucra mai bine cu elevii care au dificultăți.
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