Advertising
Social· 1 min citire
Elevi din Dolj, eliminaţi din examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, pentru tentativă de fraudă
Elevi din Dolj, eliminaţi din examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, pentru tentativă de fraudă
Ultima probă scrisă, proba la alegere a profilului și a specializării, este programată miercuri
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:40Germania înregistrează un val de recruți! Interesul pentru armată crește brusc după noul program militar
- 11:36WhatsApp introduce o funcție nouă de siguranță: cum verifici dacă un număr necunoscut este de încredere
- 09:52Tinerii României, prinși între sărăcie, abandon școlar și plecarea din țară. Cifrele care arată un tablou dureros
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News