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Elevi din Dolj, eliminaţi din examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, pentru tentativă de fraudă

Elevi din Dolj, eliminaţi din examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, pentru tentativă de fraudă

Elevi din Dolj, eliminaţi din examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, pentru tentativă de fraudă

Scris de Ionut Jifcu Publicat: 25 aug. 2020, 14:19

Ultima probă scrisă, proba la alegere a profilului și a specializării, este programată miercuri

Proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat-Matematică sau Istorie- a avut loc astăzi, opt candidați fiind eliminați din examen pentru tentativă de fraudă. 

Potrivit ISJ Dolj, cei opt candidați au fost prinși fie cu telefonul asupra lor, fie cu căști.

La această probă, în județul Dolj, au fost prezenți 655 candidați. 199 de candidați nu s-au prezentat la examen, din cei 854 înscriși să susțină această probă.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Dolj, Nicoleta Lițoiu, a spus că nu au fost probleme în privința temperaturii de maximum 37.3 grade.

Ultima probă scrisă, proba la alegere a profilului și a specializării, este programată miercuri.

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor derula în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

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