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Canada anunță un sprijin financiar major pentru Ucraina: peste 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucție

Canada anunță un sprijin financiar major pentru Ucraina: peste 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucție

Canada anunță un sprijin financiar major pentru Ucraina: peste 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucție

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 28 dec. 2025, 16:08

Peste 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucție

Canada va acorda Ucrainei un ajutor financiar în valoare de aproximativ 1,552 miliarde de euro pentru reconstrucție, fonduri care vor facilita și accesul Kievului la credite din partea Fondului Monetar Internațional, a anunțat sâmbătă prim-ministrul canadian Mark Carney, potrivit EFE.

Anunțul a fost făcut în urma întâlnirii dintre Mark Carney și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurată la Halifax, în Canada. Zelenski se afla într-o escală înainte de deplasarea sa în Florida, unde urmează să se întâlnească duminică cu președintele american Donald Trump pentru discuții privind planul de pace propus de Kiev.

Ajutorul canadian va fi acordat sub forma unor instrumente financiare strategice. Totodată, Canada va oferi garanții de împrumut în valoare de până la 1,3 miliarde de dolari canadieni către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, instituție a Băncii Mondiale, destinate refacerii infrastructurii Ucrainei.

Sprijinul va fi completat de garanții de împrumut suplimentare, în valoare de 322 de milioane de dolari canadieni, acordate Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru susținerea importurilor de gaze și consolidarea securității energetice a Ucrainei.

Guvernul de la Ottawa a precizat că, de la începutul invaziei ruse, Canada a oferit Ucrainei un sprijin total de aproape 22 de miliarde de dolari canadieni.

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