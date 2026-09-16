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Anca Alexandrescu, în mijlocul ciobanilor care-și strigă disperarea la geamul lui Bolojan

Anca Alexandrescu in mijlocul ciobanilor

Anca Alexandrescu in mijlocul ciobanilor

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat16 sept. 2026, 13:55
Sursărealitatea plus

Realizatoarea Culisele Statului Paralel și a Caravanei România Suverană, Anca Alexandrescu, a ajuns miercuri în mijlocul ciobanilor care protestează pentru a doua zi în Piața Victoriei, susținându-i după ce aceștia au fost ignorați de reprezentanții premierului Ilie Bolojan. Înainte, jurnalista discutase și cu fermierii care au primit promisiunea, din partea unui consilier al președintelui Nicușor Dan, că revendicările lor vor fi analizate după instalarea unui guvern cu puteri depline.

În mijlocul mulțimii, mai mulți ciobani și producători locali au relatat incidentele de marți, acuzând intervenții abuzive ale jandarmilor. Un apicultor din județul Timiș, care a fost prezent și în delegația de la Palatul Cotroceni, a relatat cum a fost bruscat de forțele de ordine și expus la gaz lacrimogen.

Domnii jandarmi, în loc să scoată agitatorii dintre noi, ne-au dat la toți gaz lacrimogen. Ceea ce înseamnă abuz! Abuz! Nu se face așa ceva. Nici într-o țară europeană nu se întâmplă să le dea cu așa gaz la o mână de oameni care, uitați, avem degetele pătrate de muncă. (...) Dacă nu era o mână de viteji lângă mine, dacă nu era Dumnezeu să-mi dea putere să mă țin de indicatorul ăla strâmb, eram săltat, bătut de jandarmi, a declarat apicultorul,. Nimeni, niciun apicultor de rang înalt nu a mai avut curajul să vină la București. Eu am o sută de stupi. Nu mai am încredere în instituțiile statului, în media nu mai am încredere, în dialog cu Anca Alexandrescu.”

Un alt crescător de animale a precizat că protestul este justificat și că producătorii nu vor renunța.

Venim aici să ne cerem drepturile noastre și, în schimb, se întâmplă altceva. Noi nu suntem de vină. Noi nu cedăm.

Protestul ciobanilor continuă în Piața Victoriei, iar oamenii spun că nu vor pleca până când revendicările lor nu vor fi ascultate de autorități.

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