Vremea de joi, 10 septembrie: până la 35 de grade, dar apar și ploile cu descărcări electrice

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 15:21

Vremea se menține călduroasă joi, 10 septembrie, în mai multe regiuni din România, cu temperaturi care ajung până la 35 de grade. În același timp, în nord, vest și la munte sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

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