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Economie· 1 min citire
Criză pe cerul Europei. Falimentul airBaltic anunță o perioadă turbulentă
FOTO: Arhivă
Publicat16 sept. 2026, 12:42
Actualizat16 sept. 2026, 12:47
Prețul tot mai ridicat al combustibilului amenință stabilitatea companiilor aeriene
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