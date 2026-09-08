Alertă aeriană în Iași și alte județe din Moldova. Aeroportul și-a suspendat temporar zborurile

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 18:45

O alertă de tip „Alertă Extremă” a fost transmisă marți, 8 septembrie, în mai multe județe din Moldova, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea graniței.

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