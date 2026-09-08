Economie· 1 min citire

Centrala de la Cernavodă rămâne închisă toată luna septembrie. Autoritățile nu pot anunța data repornirii

centrală cernavodă

centrală cernavodă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 18:03

Centrala Nucleară de la Cernavodă va rămâne oprită cel puțin în următoarele zece zile, iar autoritățile nu mai pot indica o dată sigură pentru repornirea reactoarelor.

Directorul tehnic al Nuclearelectrica spune că, în acest interval, nu va exista suficientă apă pentru pornirea uneia dintre cele două unități.

Când ar putea fi repornită centrala

Ambele reactoare de la Cernavodă sunt oprite în prezent. Unitatea 1 a fost oprită pe 28 iulie, iar Unitatea 2 a fost oprită pe 13 august. Autoritățile sperau inițial ca cel puțin unul dintre reactoare să poată fi repornit în jurul datei de 10 septembrie. Acest scenariu nu mai este însă realist, iar centrala ar putea rămâne închisă până spre sfârșitul lunii.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că prognozele nu permit stabilirea unui termen pentru reluarea producției. „Nu putem avansa o dată pentru redeschiderea centralei. Prognozele sunt rezervate”, a declarat oficialul.

La rândul său, Emil Macovei, directorul tehnic al Nuclearelectrica, a transmis că în următoarele zece zile nu există condițiile necesare pentru pornirea uneia dintre unități.

România acoperă lipsa energiei

Oprirea ambelor reactoare lasă sistemul energetic fără aproximativ 1.400 MW de producție nucleară. România compensează în prezent deficitul prin importuri de energie.

Autoritățile încearcă în paralel să creeze condiții pentru reluarea funcționării centralei, inclusiv prin lucrări în zona Cernavodă și măsuri pentru asigurarea apei necesare sistemelor de răcire.

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