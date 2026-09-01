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Politica· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: „La Cotroceni ajunge o anchetă care lovește nu în Bolojan, nu în Fritz, ci în anturajul președintelui”
Ana Maria Păcuraru
Publicat1 sept. 2026, 21:06
SursăRealitatea PLUS
Ana Maria Păcuraru a lansat, în cadrul editorialului său din „Miza Zilei”, o serie de afirmații și acuzații dure la adresa scenei politice românești. Jurnalista a pus în centrul analizei sale situația de la Primăria Timișoarei, relația dintre Ilie Bolojan și Palatul Cotroceni, dar și mai multe controverse legate de economie, pensii, fondurile europene și politica externă.
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